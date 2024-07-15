Rusya'nın başkenti Moskova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programlarla, hain darbe girişiminin 8. yılı anıldı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene birçok Türk ve Rus yetkili katıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde anlamlı bir anma törenine ev sahipliği yaptı. Törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, büyükelçilik yetkilileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı. Program, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Bilgiç'in açıklamaları

Büyükelçi Tanju Bilgiç, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin en karanlık günlerinden biri olduğunu belirtti. Bilgiç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) o geceki darbe girişimiyle milli değerleri hedef aldığını vurguladı. FETÖ'nün milletin silahını millete doğrulttuğunu ifade eden Bilgiç, hainlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dahi bombaladığını hatırlattı.

Türk halkının o gece gösterdiği direnişin önemine değinen Bilgiç, "Türk milleti, canı pahasına gösterdiği direnişle, tanklara, tüfeklere ve bombalara karşı durarak hainlere gereken cevabı vermiştir." dedi. 15 Temmuz'un devlet ve demokrasi için bir güç ve sebat sınavı olduğunu vurgulayan Bilgiç, "Türk milleti bu sınavı başarıyla geçmiştir. Bu nedenle 15 Temmuz milletin zaferidir" ifadesini kullandı.

FETÖ'ye karşı mücadele vurgusu

Bilgiç, Türkiye'nin aldığı tedbirlerle FETÖ'nün Türkiye'deki ana omurgasını çökerttiğini belirterek, bu örgütün sadece bir terör örgütü değil, aynı zamanda bir casusluk örgütü olduğunu vurguladı. Türkiye'nin FETÖ tehdidini nihai olarak ortadan kaldırmak için mücadelesini tüm dünyada kararlılıkla sürdürdüğüne dikkati çeken Bilgiç, bu mücadelede uluslararası toplumun samimi desteğini beklediklerini ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsü'ndeki program

Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde 15 Temmuz Kahramanları Fotoğraf Sergisi açıldı. Açılışa Büyükelçi Bilgiç, Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Hacı Murat Terzi, Kültür ve Turizm Ataşesi İlker Özkan, Türk ve Rus vatandaşlar katıldı.

YEE Koordinatörü Ülker, hain kalkışmanın yaşandığı gün olanları ve halkın dik duruşunu unutmayacaklarını belirterek, "Bu anlamda bugün Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlik örneklerinden biri de Moskova'da enstitümüzde yapılan bu etkinliktir" dedi. Kültür ve Turizm Ataşesi Özkan ise, 15 Temmuz'un Türk milletinin iradesiyle yazılan destansı bir direniş hareketi olduğunu vurguladı.