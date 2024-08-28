ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sıkılaştırması, Rus şirketlerin uluslararası ödemelerde zorluk yaşamasına neden oldu. Bu sorunların çözümü için alternatifler arayan Rus yetkililer, kripto paraları daha ılımlı bir yaklaşımla değerlendirmeye başladı. Rusya Merkez Bankası, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde kullanılmasını yasal hale getiren bir kararnameyi 8 Ağustos'ta imzaladı.

Kripto paralarla yeni dönem

Rusya'nın kripto paralara yönelik tutumu, 2022'de ülkenin savaş nedeniyle SWIFT sisteminden çıkarılmasının ardından değişti. Rusya Merkez Bankası'nın 2022'deki raporunda kripto paraların yasaklanması talep edilmişti, ancak bu yöndeki sert tutum, kripto paraların yaygınlaşmasıyla etkisiz hale geldi. Şimdi ise, Rusya Merkez Bankası'nın denetiminde, kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanımına başlanacak. Sürecin 1 Eylül'de başlaması bekleniyor.

Ulusal ödeme kartı sistemi ve stabil coinler

Uzmanlar, Rusya'nın kripto para kullanımında Ulusal Ödeme Kartı Sistemi'nin önemli bir rol oynayacağını belirtiyor. Bu sistemin Rusya Merkez Bankası tarafından kontrol edilmesi, ülkenin yerli ödeme sistemi Mir ile uyumlu çalışmasını sağlıyor. Kripto paralar arasında stabil coinlerin kullanılması öngörülüyor. Stabil coinler, itibari para birimlerine veya emtialara bağlı olarak değeri belirlenen kripto para birimleri olarak tanımlanıyor.

Uluslararası ticaret ve kripto para kullanımı

Rusya, uluslararası ticarette kripto para kullanımını özellikle BRICS ülkeleri ile birlikte değerlendirmeyi planlıyor. Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan bu konuda çalışmalar yaparken, Çin'de kripto paraların kullanımı yasaklanmış durumda. Bu durum, uluslararası ticarette kripto para sistemlerinin güvenliği ve uygulanabilirliği konusundaki belirsizlikleri artırıyor.

Dijital ruble denemeleri

Rusya'nın dijital rubleye yönelik deneme süreci 2023 yılında başladı ve yaklaşık 30 şirket ile 11 şehirde sınırlı olarak kullanılmakta. Dijital ruble, özellikle petrol şirketleri ve Moskova Metrosu gibi yerlerde ödeme aracı olarak kabul ediliyor. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dijital rubleyi 5 yıl içinde önemli bir ödeme aracı haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital rubleyi uluslararası ödemelerde kullanmayı ve bu süreçte Çin ile işbirliği yapmayı umuyor.