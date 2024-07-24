Türkiye, uluslararası iş birliği ve istihbarat koordinasyonu sayesinde önemli bir güvenlik başarısına imza attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya'da gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili olarak aranan teröristin Bodrum'da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün yaptığı basın açıklamasında, Rusya'da 2023 yılında gerçekleştirilen bombalı saldırının faili olarak aranan Evgenii Serebriakov'un Türkiye'de yakalandığını duyurdu. Serebriakov'un uluslararası terörizm bağlamında önemli bir figür olduğu belirtilirken, yakalanma sürecinin detaylarına dair bilgi verilmedi.

Operasyon, Türkiye'nin uluslararası terörle mücadeledeki kararlılığını ve etkin istihbarat ağıyla koordinasyonunu gözler önüne seriyor. Bakan Yerlikaya, Türk güvenlik birimlerinin yoğun çalışmaları sonucunda teröristin Bodrum'da kıskıvrak yakalandığını vurguladı. Operasyonun nasıl gerçekleştiği ve teröristin Türkiye'ye geliş amacının incelenmesi devam ediyor.