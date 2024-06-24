Dün akşam saat 18.00 sıralarında Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde Mahaçkale ve Derbent kentlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırılar, sinagog ve kiliseleri hedef aldı. Aynı anda bir polis kontrol noktasına da saldırı düzenlendi. Polislerin müdahalesi sonucu çatışma çıktı.

6 saldırgan etkisiz

Dağıstan Başkanı Sergey Melikov, saldırılarda 15'ten fazla polis memurunun hayatını kaybettiğini, sivil kayıpların da olduğunu açıkladı. Gece boyunca devam eden operasyonda 6 saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3 günlük yas ilan edildi

Saldırıların ardından Dağıstan’da 3 günlük yas ilan edildi. Başkan Melikov'un imzaladığı kararnameye göre, 27 Haziran'a kadar bayraklar yarıya indirildi, tüm toplu etkinlik ve eğlenceler iptal edildi.

Operasyon tamamlandı

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, saat 08.15 itibarıyla bölgede yürütülen terörle mücadele operasyonunun tamamlandığını duyurdu.