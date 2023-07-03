Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı (MSK) Ella Pamfilova ile bir araya geldi. Görüşmede, 10 Eylül 2023’te yapılması planlanan parlamento, valilik ve 20 bölgesel parlamento seçimleri ele alındı. MSK Başkanı Pamfilova, “Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Zaporijya ve Herson bölgelerinin liderleri, bu seçimlerin yapılması ihtiyacının ortaya çıktığını belirterek bize geldiler. Yasaya uygun olarak FSB ve Savunma Bakanlığı ile gerekli tüm istişareleri yaptık. Bunu dikkatlice tartıştık, tüm artıları, eksileri tarttık ve onların inisiyatifini, seçim yapma arzusunu desteklemek için böyle ciddi bir sorumluluk üstlendik” dedi.

Dört bölgenin bu seçimlerde yer alması konusunda karara ilişkin Ukrayna tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski birçok kez, Rusya’nın bu bölgelerden çekilmeden barışın mümkün olmadığını dile getirmişti.