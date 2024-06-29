Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Balaşiha şehrinde bulunan bir yurtta gece saatlerinde çıkan yangın, büyük bir trajediye neden oldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yangında 5 kişi hayatını kaybetti ve 2'si çocuk toplam 8 kişi binadan tahliye edildi. Yangın sırasında yurtta çoğunlukla yabancı göçmen işçilerin kaldığı belirtildi.

Yangına müdahale ve tahliyeler

Olaya müdahale eden ekipler, 63 personel ve 23 ekipmanla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tahliye edilenler arasında bulunan çocuklar ve diğer bireyler, gerekli tıbbi kontroller ve destek için hızla güvenli bölgelere nakledildi.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedenine ilişkin derinlemesine bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının olası nedenlerini ve alınması gereken ek güvenlik önlemlerini belirlemek amacıyla detaylı incelemelerde bulundular.