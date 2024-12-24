Rusya, enerji tüketimi ve ekonomik kontrol gerekçeleriyle kripto para madenciliğine yönelik kapsamlı bir yasak kararı aldı. Yeni düzenleme, 2025’te yürürlüğe girecek ve belirli bölgelerde sıkı bir şekilde uygulanacak.

Yasak hangi bölgelerde geçerli olacak?

1 Ocak 2025’ten itibaren başlayacak yasak; Dağıstan, İnguşetya, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Kuzey Osetya, Çeçenistan ve Ukrayna’daki işgal altındaki Luhansk, Donetsk ve Zaporijya bölgelerini kapsıyor. Kararın, bölgesel enerji yükünü hafifletmek ve yerel yönetimlerin kontrolünü artırmak amacıyla alındığı belirtiliyor.

Yasağın süresi ve amaçları

Kripto madenciliğine getirilen yasak, 31 Mart 2031’e kadar geçerli olacak. Yetkililer, bu yasağın enerji tasarrufu sağlamayı ve madencilikle ilişkili mali riskleri azaltmayı hedeflediğini açıkladı.