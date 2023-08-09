Rus medyası, patlamanın havai fişek deposunda meydana geldiğini ve 45 kişinin yaralandığını duyurdu. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko ise patlama sonrası yükselen dumanların fotoğrafını paylaşarak, bunun bir silah fabrikası olduğunu ileri sürdü.

Patlama, Moskova yakınlarında bulunan Sergiyev Posad kentinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Rus medyası, patlamanın bir havai fişek deposunda meydana geldiğini, 45 kişinin de yaralandığını duyurdu.



“SİLAH FABRİKASI” İDDİASI



Söz konusu olayın ardından Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Gerashchenko, patlama sonrası yükselen dumanların fotoğrafını paylaşarak, “Rus medyası patlamanın havai fişek olduğunu söylemek için acele etti. Ancak pirotekniklerin patladığı videolara bakarsak, fabrikadaki patlamanın pirotekniklere benzemediğini görüyoruz. Fabrika 'özel askeri operasyon' için askeri ürünler üretmek için kullanılıyordu. Yani aslında orada patlayan neydi, medya söylemiyor ama havai fişek değildi. Tek bir patlamadan kaynaklanan bir mantar bulutu görüyoruz. Piroteknik olsaydı farklı yönlerde patlamalar olurdu” ifadelerini kullandı.