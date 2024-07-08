Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından başlatılan davalar, Moskova'daki Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Telegram'ın ülkedeki mevzuata uymadığına karar vererek ceza kesilmesine hükmetti.

Önceden de para cezaları verilmişti

Rusya'da hükümet karşıtı içeriklere erişim sağlanabilmesi sebebiyle daha önce de Telegram'a benzer suçlardan dolayı çeşitli para cezaları verilmişti. Ülke genelinde Facebook ve Instagram gibi platformlara erişim sınırlı olduğundan, Telegram Rusya'da en çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarından biri konumunda bulunuyor.