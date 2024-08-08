Anadolu Efes, Anheuser Busch InBev SA/NV'in (AB InBev) AB InBev Efes BV'deki kontrol gücü olmayan paylarının Anadolu Efes'in yüzde 100 iştiraki olan Efes Breweries International BV (EBI) tarafından satın alınması işlemine ilişkin Rusya'dan cevap aldığını açıkladı. Şirket, Rus düzenleyici otoritelerinin satın alma işleminin mevcut yapısının onaylanmadığını bildirdiğini duyurdu.

İşlemle ilgili son gelişmeler

Anadolu Efes ve AB InBev, bu onay sürecinde otoritelerin kararını gözden geçirdiklerini ve süreç hakkında daha fazla bilgi paylaşacaklarını belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Nisan 2022'de Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev")'in, AB InBev Efes BV'deki kontrol gücü olmayan paylarının Şirketimizin yüzde 100 iştiraki olan Efes Breweries International BV (EBI) tarafından satın alınmasına ilişkin olarak aktif görüşmelere başlandığı kamuya duyurulmuştu. Taraflar, EBI'nin AB InBev Efes BV'deki AB InBev'in kontrol dışı hisselerini satın alması konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak, satın alma işlemi ilgili ülkelerdeki mercilerin vereceği onaylara tabi olup, yasal süreç 19 Aralık 2023 tarihinde başlatılmıştır. Rus düzenleyici otoriteler tarafından 7 Ağustos 2024 tarihinde yapılan bildirime göre, işlemin mevcut yapısı onaylanmamıştır. Anadolu Efes ve AB InBev otoritelerin kararını gözden geçirmekte ve konu ile ilgili gelişmeleri usulüne uygun şekilde duyuracaktır.”

Hisse performansı

Bu gelişmelerin ardından, Anadolu Efes’in (#AEFES) hissesinde görülen düşüşe rağmen, bugün itibarıyla hisse senedi yaklaşık %4 oranında bir primli seyir izlemektedir.

Özetle, Anadolu Efes'in Rusya'daki iştirakin satın alınmasıyla ilgili süreçte bazı engellerle karşılaşıldı. Şirket, otoritelerin kararını değerlendirmeye devam ediyor ve ilerleyen günlerde konuyla ilgili yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacak.