Gazprom Başkanı Aleksey Miller, 2027'de Çin'e yıllık 10 milyar metreküp kapasiteli Uzak Doğu rotasından doğalgaz sevkiyatına başlayacaklarını belirterek "Sibirya'nın Gücü ve Uzak Doğu hatları tam kapasiteye ulaştığında Rusya, Çin'in en büyük gaz tedarikçisi olacak." dedi.

Miller: "Çin’de doğalgaz talebi artacak"

Rus enerji devi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'deki doğalgaz talebinin artmaya devam edeceğini vurguladı. Miller, Gazprom’un Çin’e doğalgaz sevkiyatının Sibirya'nın Gücü hattı üzerinden sistematik bir şekilde arttığını belirterek, gelecek yıl hattın tam kapasiteye ulaşmasıyla yıllık 38 milyar metreküp doğalgaz sevk edileceğini açıkladı.

Rekor sevkiyat

Miller, "Bu yılın başından bu yana Çinli tüketicilere günlük rekor düzeyde gaz sevkiyatı yaptık. 2027’de de yıllık 10 milyar metreküp gaz kapasitesiyle Uzak Doğu rotasının devreye girecek. Sibirya'nın Gücü ve Uzak Doğu hatları tam kapasiteye ulaştığında Rusya, Çin'in en büyük gaz tedarikçisi olacak," ifadelerini kullandı.

Orta Asya'da enerji talebi artıyor

Orta Asya ülkelerinde de enerji talebinin artacağına işaret eden Miller, "Ortak hedefimiz, doğalgaz taşıma kapasitesini büyütmek ve Orta Asya'daki tüketicilere güvenilir, uzun vadeli gaz tedariki sağlamaktır," dedi. Miller, Orta Asya-Merkez Hattı üzerinden Özbekistan’a ilk doğalgaz sevkiyatına geçen yıl başladıklarını kaydetti.

Gazprom’un zararı ve yeni pazar arayışı

Gazprom, 1999'dan bu yana ilk defa geçen yılı zararla kapattı. Şirket, Avrupa'da yaşadığı pazar kaybını telafi etmek için ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Çin ve Orta Asya, bu stratejinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.