Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi açıklarında Panama bayraklı bir kargo gemisi karaya oturdu.BURSA (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında hareket ettiği belirlenen "Volgo-Balt 213" isimli kargo gemisi, Rusya'dan aldığı 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemini Gemlik'te limana bırakacağı esnada üçüncü kaptanın uyuması sonucu Tirilye Mahallesi Aya Yani Manastırı mevkiinde karaya saat 18.40 sıralarında karaya oturdu.

Gelen ihbar üzerine KEGM-6 botunu ve balık adamları bölgeye sevk etti. Balık adamlar dalış yaparak hasar tespiti yaptı.

Olay yerine deniz polisi ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerle birlikte Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi de intikal etti.

Uç kısmında hasar oluştuğu belirlenen gemide 9 Azerbaycanlı, 3 Ukraynalı olmak üzere 12 kişilik mürettebatın olduğu öğrenilirken, mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KEGM, geminin oturduğu yerden kurtarılması için kurtarma planı hazırlıklarını sürdürüyor.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1812548922562285773