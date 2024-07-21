Rusya, Ukrayna’nın güneyindeki Mıkolayiv kentine füze saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 1’inin, yaralananların ise 4’ünün çocuk olduğunu duyurdu. Füze saldırısı sonucu 8 apartman bloğunun ve bir anaokulu binasının hasar gördüğü ifade edildi.

Servisten paylaşılan görüntüde, binalarda oluşan hasarın yanı sıra yaralıların taşınması ve ekiplerin saldırıdan etkilenenlere yardım ettiği anlar yer aldı.