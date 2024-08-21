Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çeçenistan ziyaretinde sergilenen silahlar arasında Türkiye yapımı silahların da bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum, Rusya'nın Türkiye'nin Ukrayna'ya Batı yapımı silah desteği sağlama politikasına karşı olan tepkisini daha da belirgin hale getiriyor.

Çeçenistan’da Türkiye yapımı silahlar sergilendi

Putin'in Çeçenistan ziyaretinde sergilenen silahlar arasında Türkiye yapımı silahların yer aldığı bilgisi, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Rusya analisti Kerim Has, X (Twitter) üzerinden paylaştığı videoda, Türkiye yapımı silahların sergilendiğini belirtti. Bu silahların, Rusya'nın Türkiye’ye yönelik uyarı ve baskılarını artıran bir adım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Çeçenistan’daki sergi, Rusya'nın Batı silahları ve müttefikleri ile olan ilişkilerini sorgulama ve bu konuda mesaj verme çabası olarak yorumlanıyor.

Rusya’dan Türkiye’ye sert uyarılar

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile yaptığı görüşmede, Türkiye’yi Ukrayna'ya Batı yapımı silahlar sağlama konusundan uzak durması konusunda sert bir şekilde uyardı. Galuzin, Türkiye’nin Batı ülkelerinin Ukrayna politikalarına katılmaması gerektiğini ve Batı silahlarının Ukrayna'ya akışının çatışmanın tırmanmasına ve can kaybına yol açacağını vurguladı. Bu açıklamalar, Rusya'nın Türkiye'nin Batı ülkeleriyle askeri işbirliğini artırmasına yönelik rahatsızlığını ve bu durumu kendi ulusal güvenlik stratejisine bir tehdit olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki askeri işbirliği ve Rusya’nın tepkisi

Kerim Has, Türkiye ile Ukrayna arasındaki askeri işbirliğinin Rusya’nın dikkatini çektiğini ve bu konuda daha belirgin adımlar atılacağını öngördüğünü belirtti. Türkiye'nin ABD ve İngiltere üzerinden Ukrayna'ya sağladığı askeri destek, Rusya'nın stratejik çıkarlarını doğrudan etkileyen bir faktör olarak değerlendiriliyor. Bu bağlamda, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik sert politikalar izlemesi ve daha fazla baskı yapması bekleniyor.

Rusya'nın, Türkiye'nin Batı yapımı silahları Ukrayna'ya sağlama politikasına karşı daha sert önlemler alması, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilim dalgası yaratabilir. Özellikle, Türkiye’nin Batı ülkeleriyle olan askeri işbirliği ve Ukrayna'ya yönelik desteğinin, Rusya tarafından nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu. Rusya'nın bu konuda alacağı yeni adımlar ve Türkiye'nin bu baskılara nasıl yanıt vereceği, uluslararası ilişkilerde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Putin’den Erdoğan’a “bir cisim” yaklaşıyor… 👇



🔴 Putin’e bu akşamki Çeçenistan ziyaretinde Rusya’nın Ukrayna savaşında ele geçirdiği silahlar gösterilirken, Türkiye yapımı silahların da sergilendiği görülüyor.



👉 Bir süredir Putin ile Erdoğan arasında Türkiye’nin özellikle… pic.twitter.com/cO1nOHralK — Kerim HAS (@Kerim_HAS) August 20, 2024