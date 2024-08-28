Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yeniden yükseldi. Moskova, Kiev'in Kursk bölgesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak Ukrayna topraklarına yoğun bir saldırı başlattı. Rusya, Batı'ya da gözdağı vererek, nükleer silah kullanımında ilk adımı atabileceklerini söyledi.

Geçtiğimiz gece ve sabah saatlerinde Rusya, Ukrayna'ya 91 füze ve Şahid tipi kamikaze dron gönderdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, bu saldırıların yüzde 90 oranında havada imha edildiğini açıkladı.

F-16 bahaneli saldırılar

Rus kamikaze dronları Ukrayna’daki sivil altyapıyı hedef alırken, Rus stratejik bombardıman uçakları ve karadan ateşlenen ‘Kinjal’, ‘X-101’ seyir füzeleri ile ‘İskender-M’ balistik füzeleri Ukrayna'daki havalimanlarını vurdu. Bu saldırıların, Batı tarafından sağlanan F-16 uçaklarını imha etme amacıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

Zelenski'den acil yardım talebi

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, ABD ile temasa geçerek, Rus topraklarını 300 km menzilli füzelerle vurma izni talep etti. Ukrayna’nın elinde şu anda Batı yapımı “Storm Shadow” ve “ATACAMS” füzeleri bulunuyor.

Nükleer tehdit

Zelenski'nin ABD'den füze saldırısı izni istemesi üzerine, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi nükleer savaş konusunda uyardı. Lavrov, “ABD, olası bir nükleer savaşın sadece Avrupa ile sınırlı kalacağını düşünüyor. Ancak biz, nükleer silah kullanımamızı gözden geçiriyoruz. Rusya'nın varlığının tehdit edildiği koşullarda, ilk olarak biz düğmeye basabiliriz,” açıklamasında bulundu.