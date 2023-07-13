Vahdet AYAZ, (DHA)- Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçisi Anatoly Antonov, NATO Liderler Zirvesi bildirisinde, Rusya’nın Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırmasının kınanmasına ilişkin yaptığı açıklamada “ABD ve müttefiklerinin gerçekleri ve mantığı ters yüz etme eğilimleri bizi uzun zamandır şaşırtmıyor” dedi.

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov’un açıklamaları, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nca paylaşıldı. Antonov, “ABD ve müttefiklerinin gerçekleri ve mantığı ters yüz etme eğilimleri bizi uzun zamandır şaşırtmıyor. Yönetimin askeri-nükleer alanda Rus-Belarus işbirliğinin gelişmesine duyduğu öfke ikiyüzlüdür ve eleştiriye dayanmamaktadır” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA’DAKİ ABD NÜKLEER SİLAHLARININ BARIŞI KORUMAYA HİZMET ETTİĞİ BELİRTİLİYOR”

Antonov, NATO’nun bildirisinde Rusya’nın konuşlandırdığı taktik nükleer silahların ‘istikrarı ve güvenliği’ baltaladığının, ABD’nin Avrupa’daki nükleer silahlarının ise ‘barışı korumaya ve saldırganlığı caydırmaya hizmet’ ettiğinin belirtildiğine dikkat çekti. Antonov, “Bu da NATO'ya hakim olan çifte standardın bir başka teyididir. İttifak üyelerinin nükleer silahlarının ve tatbikatlarının Rusya karşıtı yönelimini gizlemediklerini hatırlatmak isterim. Giderek artan bir şekilde, ilgili altyapının Birlik Devleti sınırlarına kadar ilerletilmesi çağrısında bulunuyorlar” dedi.

Antonov, Rusya’nın attığı adımları, kendisini savunmak üzere attığını belirterek, “Atmakta olduğumuz adımlar, Rusya'ya karşı başlatılan topyekun hibrit savaş ve bize ‘stratejik bir yenilgi’ yaşatma niyetinin ilan edilmesi bağlamında, savunmaya yöneliktir. NATO'dan farklı olarak, tek bir savunma alanı oluşturan Birlik Devleti topraklarındaki güvenlik önlemlerinden bahsediyoruz” diye konuştu.

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