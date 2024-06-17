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Başkent Moskova’da gerçekleştirilecek Miss Eurasia’ya katılacak olan Çiçek, 25 ülkenin katıldığı organizasyonda birinciliği elde edip, Türkiye’ye gurur yaşatmak istediğini kaydetti.

Türkiye’nin konuştuğu fenomen Nevide Çiçek, Rusya'nın başkenti Moskova’da ülkemizi güzellik yarışmasında temsil edecek.İSTANBUL (İGFA) - Güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan, sosyal medyadaki ününü, beyazperdeye ve beyazcama aktarmayı başaran Nevide Çiçek, Avrupa’da da Türkiye’yi temsil etmek üzere Rusya’ya gidiyor.

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