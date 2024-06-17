Türkiye’nin konuştuğu fenomen Nevide Çiçek, Rusya'nın başkenti Moskova’da ülkemizi güzellik yarışmasında temsil edecek.İSTANBUL (İGFA) - Güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan, sosyal medyadaki ününü, beyazperdeye ve beyazcama aktarmayı başaran Nevide Çiçek, Avrupa’da da Türkiye’yi temsil etmek üzere Rusya’ya gidiyor.
Başkent Moskova’da gerçekleştirilecek Miss Eurasia’ya katılacak olan Çiçek, 25 ülkenin katıldığı organizasyonda birinciliği elde edip, Türkiye’ye gurur yaşatmak istediğini kaydetti.
1 hafta boyunca kamp yapacağını kaydeden güzel yıldız, “ Başarımı Rusya’da taçlandırmak istiyorum. Amacım güzellik tacını takarak Türkiye’ye dönmek” dedi.
Miss Eurasia’nın finali 23 Haziran’da gerçekleştirilecek.