Dron saldırıları artıyor

Rusya’nın petrol rafinerilerine yönelik dron saldırıları hız kesmiyor. Geçtiğimiz günlerde Rostov’daki petrol tesisinin vurulmasının ardından, bu kez Tambov ve Adigey Özerk Cumhuriyeti’ndeki rafineriler hedef alındı.

Tambov’daki rafineri gece vuruldu

Başkent Moskova’nın güneydoğusunda bulunan Tambov kentinde, gece saatlerinde düzenlenen dron saldırısı sonrası rafineride büyük bir patlama meydana geldi. Tambov Valisi Maxim Yegorov, saldırının hemen ardından itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti. Yegorov, saldırı sırasında can kaybının yaşanmadığını vurguladı.

Adigey’de sabah saldırısı

Sabah saatlerinde ise Kuzey Kafkasya bölgesindeki Adigey Özerk Cumhuriyeti’nde benzer bir saldırı gerçekleşti. Adigey’deki rafineriye düzenlenen dron saldırısı sonrası yangın çıktı. Bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge Başkanı Murat Kumpilov, yangının kontrol altına alındığını ve saldırıda can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Güvenlik tedbirleri ve müdahaleler

Her iki saldırının ardından bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekipleri, yangınların çevreye yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Ayrıca, yetkililer olay yerlerinde incelemelerde bulunarak, saldırıların neden olduğu hasarı değerlendirdi.

Ukrayna’nın saldırıları sürüyor

Ukrayna’nın dron saldırıları, Rusya’nın stratejik enerji tesislerini hedef alarak devam ediyor. Rostov, Tambov ve Adigey’de gerçekleşen bu saldırılar, iki ülke arasındaki gerilimin daha da tırmanmasına neden oldu.