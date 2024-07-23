Vali Veniamin Kondratyev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Krasnodar bölgesine terör saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti. “Ukrayna ordusu bu sabah Kafkas limanında bir feribota İHA ile saldırdı” diyen Vali, saldırının detaylarına dair bilgi verdi.

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Saldırının ardından çıkan yangının yayılma tehlikesinin bulunmadığını ifade eden Kondratyev, olayda mürettebat ve liman çalışanlarından bazı ölen ve yaralanan kişiler olduğunu aktardı. TASS haber ajansının Rusya Acil Durum Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken, beş kişi yaralandı.