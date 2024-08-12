Kripto para piyasası, son dönemde yaşadığı dalgalanmalarla dikkat çekiyor. Özellikle ABD'deki başkanlık seçimleri ve Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları, piyasanın geleceğini belirlemede kilit rol oynuyor. Bitcoin, yaşanan gelişmelerle birlikte önemli bir değer kaybı yaşasa da, piyasada toparlanma sinyalleri gözlemleniyor.

Bitcoin ve piyasalardaki dalgalanmalar

Temmuz ayı sonunda 70 bin dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, Fed'in politika faizini sabit tutma kararı ve ABD'deki işsizliğin artışıyla birlikte ciddi bir düşüş yaşadı. ABD ekonomisinin resesyona gireceği endişesiyle kripto para piyasasında satış baskısı derinleşti ve Bitcoin, yüzde 20 değer kaybederek 50 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Ancak, resesyon endişelerinin azalmasıyla birlikte küresel piyasalarda toparlanma görüldü ve Bitcoin kayıplarının bir kısmını telafi etmeye başladı.

ABD seçimleri ve Fed'in rolü

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, son haftalarda ABD'deki resesyon endişeleri ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırmasının kripto para piyasalarında sert düşüşlere neden olduğunu belirtiyor. Polat, ABD başkanlık seçimlerinin ve Fed'in faiz kararlarının kripto paralar için belirleyici olacağını ifade ediyor. Özellikle Donald Trump'ın kripto paralarla ilgili söylemleri ve seçimlerdeki durumu, piyasada önemli bir rol oynayacak.

Rusya ve kripto para rekabeti

Rusya'nın kripto para madenciliğini yasallaştırması, Donald Trump'ın "ABD'yi kripto paraların merkezi yapma" vaadiyle çelişebilir. Polat, bu durumu değerlendirerek, kripto paralar üzerinde devletler arası bir rekabetin başlayabileceğini öngörüyor. Rusya'nın Bitcoin ve kripto paraların üretimi ve yönetişiminde söz sahibi olma isteği, bu rekabeti daha da derinleştirebilir.

Makroekonomik gelişmelere duyarlılık arttı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bora Erdamar, BoJ'un kararı, jeopolitik gerginlikler ve ABD'deki resesyon endişesi nedeniyle kripto para piyasalarında büyük bir likidasyon yaşandığını belirtiyor. Erdamar, kripto para piyasalarının makroekonomik gelişmelere karşı duyarlılığının arttığını ve bu durumun fiyatlamalara yansıdığını ifade ediyor.

ABD başkanlık seçim kampanyalarında kripto paralara yönelik ılımlı bir yaklaşım gözlemlendiğini belirten Erdamar, Fed'in beklenen faiz indirimi ve kripto para dostu başkan adaylarının kampanyalarının piyasalara temkinli bir iyimserlik getirebileceğini dile getiriyor.