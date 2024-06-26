Rusya ile Kuzey Kore arasında 4 yıl önce durdurulan doğrudan tren seferleri, yaklaşan temmuz ayında yeniden başlıyor. Bu gelişme, Haziran ayının ortalarında iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın ardından gerçekleşiyor, bu anlaşma iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için yapılmıştı.

Vladivostok’dan Rason’a

Rusya tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan ve 4 yıl aradan sonra yeniden başlayacak olan tren seferlerinin, Vladivostok şehri ile Kuzey Kore'nin Rason limanı arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Primorsky Krayı Valisi Oleg Kozhemyako, seferlerin yeniden başlamasıyla ilgili olarak, Vladivostok'tan trene binen yolcuların Kuzey Kore'ye doğrudan seyahat edeceğini ve burada ülkenin doğal güzelliklerini, kültürünü ve geleneklerini keşfedeceklerini ifade etti.

24 yıl sonra ziyaret

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 24 yıl aradan sonra Haziran 2023'te Kuzey Kore'yi ziyaret ederek lider Kim Jong-Un ile bir araya gelmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığının işareti olarak değerlendiriliyor. Bu ziyaret, diplomatik ilişkilerin yeniden canlandırılması ve ekonomik iş birliğinin artırılması yönünde önemli adımların atılmasına katkı sağladı.