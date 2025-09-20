Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'ya yönelik 19’uncu yaptırım paketini duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yaptırım kararlarını açıklarken, Rus sıvılaştırılmış doğalgazının (LNG) Avrupa pazarına ithalatını yasakladıklarını belirterek, "Musluğu kapatma zamanı geldi" dedi.

AB, Rusya'ya karşı şimdiye kadar uyguladığı en sert yaptırımlardan birini devreye aldı. 19'uncu yaptırım paketinde, enerji gelirlerini hedef alan ciddi adımlar atıldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını yasakladıklarını ve Rus büyük enerji şirketlerine karşı işlem yasağı getirdiklerini açıkladı. Ayrıca, Rusya'nın finansal sistemden dışlanması ve kripto platformlarına yönelik kısıtlamalar da pakette yer aldı.

“Musluğu kapatma zamanı geldi”

Von der Leyen, yaptığı açıklamada, Rusya’nın enerji gelirlerinin savaşın finansmanında önemli bir rol oynadığını vurguladı. AB'nin bu yaptırımlarla, Rusya'nın enerji gelirlerini kesmeyi amaçladığını belirterek, "Musluğu kapatma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Rus LNG’sinin Avrupa’ya ithalatının yasaklanması, AB'nin Rusya’ya karşı attığı büyük adımlar arasında yer alıyor. Ayrıca, büyük enerji şirketleri Rosneft ve Gazprom Neft’e karşı işlem yasağı getirildi.

Yaptırım paketinde kripto platformları da hedefte

Yeni yaptırım paketinin en dikkat çeken özelliklerinden biri, kripto platformlarına yönelik getirilen yasaklar oldu. AB, Rusya’nın alternatif ödeme sistemlerini kullanan yabancı bankalara kısıtlamalar getirecek. Ayrıca, serbest ekonomik bölgelerdeki kuruluşlarla yapılan işlemler de sınırlandırılacak.

Ursula von der Leyen, bu yaptırımlarla Rusya'nın ekonomik faaliyetlerinin daha da zorlaştırılacağını ifade etti.

AB’nin Rusya’ya karşı stratejisi: Daha fazla baskı

AB Komisyonu Başkanı, Rusya'nın ekonomisinin aşırı ısınmaya başladığını ve mevcut yaptırımların ciddi etkiler yarattığını belirtti. Von der Leyen, Rusya'nın müzakerelere başlamak için yaptırımların hafifletilmesi talebinde bulunduğuna dikkat çekti ve bu taleplerin yaptırımların etkisini gösterdiğini belirtti.

Yaptırımların Rus ekonomisine etkileri ne olur?

AB'nin uyguladığı yaptırımların Rusya ekonomisini ciddi şekilde etkilediği ifade ediliyor. Yeni yaptırımlar, Rus savunma sanayisine doğrudan ve dolaylı destek sağlayan 45 şirketi kapsıyor. Ayrıca, Rusya’nın petrol gelirlerinin %90 azaldığı ve bu sayfanın artık tamamen kapanacağı belirtildi.

Yaptırım paketi ve üye ülkelerin onayı

Von der Leyen, üye ülkelere çağrıda bulunarak, yeni yaptırımların hızlı bir şekilde onaylanmasını istedi. "Rusya, savaş alanından çekilmeli ve müzakere masasına oturmalıdır. Barışa gerçek bir şans vermenin yolu bu" diyerek, AB'nin Rusya ile barış müzakerelerine zemin hazırlamak istediğini belirtti.