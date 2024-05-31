Rusya'nın önemli firmalarından Zenith RS, Türkiye'deki ilk yatırımını İzmir Gaziemir'deki Ege Serbest Bölgesi'nde gerçekleştirdi. Bu yatırımla İzmir'e toplam 50 milyon Euro yatırım yapacak olan firma, bin kişiden fazla istihdam sağlayacak. İzmir'deki tesisler, uluslararası pazarlara açılarak bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Zenith RS İzmir'de iki fabrika ile büyüyor

Zenith RS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dere, Ege Serbest Bölgesi'nde açılışını yaptıkları fabrikadan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Dere, Bergama'daki Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde inşa ettikleri fabrikanın da Eylül ayında açılacağını ve toplamda 50 milyon Euro yatırım yapacaklarını açıkladı. Dere, "İzmir için büyük planlarımız var ve bu topraklarda daha fazla iş yapmak istiyoruz. Afrika, Suudi Arabistan, Hindistan, Asya ve Latin Amerika'ya ihracat yapmayı hedefliyoruz" dedi.

"İzmir, uluslararası üretim merkezi olacak"

Zenith RS kurucularından German Labazin, İzmir'de başlattıkları yatırımların büyüme ve yeni lokasyon hedeflerini içerdiğini belirtti. Labazin, "İzmir'de ilerleme planlarımız, büyüme hedeflerimiz var. Eminim hepsini birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

ESBAŞ ve BASBAŞ'tan büyük destek

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, Zenith RS'nin İzmir'de açtığı tesislerin yeni istihdam olanakları yaratacağını vurguladı. Güler, "Türkiye'ye yabancı yatırım çekmek için olanca gücümüzle çalışıyoruz. Bu yatırımlar ülkemize doğrudan yabancı yatırım getiriyor ve cari açığın azalmasına katkı sağlıyor" dedi.

"Türkiye'nin yatırımcılara ihtiyacı var"

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden Mehtap Arık, Türkiye'deki serbest bölgelerin yatırımcı çekmekteki önemine değinerek, Zenith RS yetkililerine teşekkür etti.

Yeni fabrika, endüstriyel raf üretiminde yenilikçi teknolojiler sunuyor

Zenith RS, Ege Serbest Bölgesi'ndeki modern fabrikası ile üretim kapasitesini artırırken, Türkiye’nin lojistik avantajları sayesinde ürün ve hizmetlerini müşterilerine daha hızlı ulaştıracak. İleri üretim teknolojileri ve otomasyon sistemleri ile donatılan tesis, verimlilik ve üretim kalitesini en üst düzeye çıkarıyor. Ayrıca, çevresel etkileri en aza indirecek sürdürülebilir enerji verimliliği uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

İzmir, Zenith RS ile uluslararası pazarda güçleniyor

Bergama'daki Batı Anadolu Serbest Bölgesi'ndeki fabrikanın Eylül ayında hizmete açılması planlanırken, bu yatırımlarla Zenith RS, İzmir'de binin üzerinde istihdam sağlayacak ve yıllık 150 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

İzmir'in endüstriyel geleceği Zenith RS ile parlıyor

Zenith RS'nin İzmir'deki yatırımları, şehri uluslararası üretim merkezi haline getirirken, Türkiye'nin ekonomik büyümesine de büyük katkı sağlayacak. İzmir'in, Zenith RS ile endüstriyel raf üretiminde dünya çapında tanınan bir merkez olması hedefleniyor.