Rus ordusu, gece yarısından itibaren Ukrayna'yı İran üretimi Şahid-136 kamikaze drone'ları ve füzelerle hedef aldı. Birçok şehirde sirenler çalarken, patlamalar geceyi sarstı. Ukrayna ise 600 km uzaklıktaki Engels hava üssüne saldırarak dikkatleri üzerine çekti. Bu saldırıya ait video, büyük yankı uyandırdı.

Kursk'ta Rusya'nın kontrol kaybı

Savaşın 912'nci gününe girerken, Ukrayna'nın Ağustos başındaki sürpriz saldırısı, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez kendi topraklarında kontrolü kaybetmesine neden oldu. Binlerce Ukrayna askeri, kuzeydoğudaki sınırı geçerek Kursk şehrine yöneldi. Bu saldırı sonucunda Rusya topraklarında fiili bir tampon bölge oluştu.

Tahliyeler ve sınır ötesi saldırının etkileri

Kremlin kontrolündeki Rus medyası, durumun kontrol altında olduğunu söylese de, cephe hattında Rusya'nın durumu istediği gibi değil. Moskova yönetimi, 6 Ağustos’tan bu yana Kursk ve Belgorod bölgelerinde yüz binlerce kişiyi tahliye etmek zorunda kaldı. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Pazar akşamı yaptığı açıklamada Kursk bölgesinde iki yerleşimin daha alındığını ve birliklerin 1 ila 3 kilometre ilerlediğini duyurdu.

Esir alınan Rus askerleri

Amerikan Washington Post gazetesi, Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki sınır ötesi saldırısında en az 247 Rus askerinin esir alındığını bildirdi. Gazetenin sosyal medyada yayınlanan 130'dan fazla video ve fotoğrafı analiz ettiği ve gerçek rakamın daha yüksek olabileceği belirtiliyor.