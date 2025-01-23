Ünlü oyuncu Rutkay Aziz, 1994 yapımı 'Kurtuluş' dizisi ve 1988 yapımı 'Cumhuriyet' filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırarak büyük takdir toplamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde kızı Doğa Rutkay, babasının Atatürk rolünü tarihteki en iyi performans olarak değerlendirdi.

"Tarihin gördüğü en iyi Atatürk rolü"

Doğa Rutkay, babasının Atatürk rolüne duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirmişti: “Babam, tarihin gördüğü en iyi Atatürk rolünü canlandıran oyuncuydu.” Bu ifadeler, sosyal medyada dikkat çekti.

“Kızım olduğu için öyle demiştir”

Nişantaşı'nda görüntülenen Rutkay Aziz, kızının açıklamalarına mütevazı bir şekilde yanıt verdi. “Doğa biraz abartmış, kızım olduğu için öyle demiştir,” dedi. Usta oyuncu, tüm Atatürk projelerini izlediğini ve bazılarını çok başarılı bulduğunu belirtti.