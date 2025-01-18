Olumsuz hava koşulları ve rüzgar nedeniyle balıkçıların denize açılamaması, tezgahlarda balık fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Palamut, hamsi ve somon gibi popüler balıklarda fiyat artışları yaşanırken, arzda yaşanan azalma balık çeşitliliğini olumsuz etkiledi.

Güncel balık fiyatları

Trabzon Ortahisar'daki tezgahlarda fiyatlar şu şekilde şekillendi:

Mezgit ve istavrit: 150 TL/kg

Somon: 250 TL/kg

Çipura, çinekop, levrek: 300 TL/kg

Alabalık ve hamsi: 200 TL/kg

Palamut (adet): 175 TL

Rüzgar balıkçıları zor durumda bıraktı

Son günlerde balıkçıların denize açılamaması, arzda büyük bir azalmaya yol açtı. Bu durum, balık fiyatlarının yükselmesine ve tezgahları boş bırakmasına sebep oldu. Mezgit ve istavrit en ucuz balıklar arasında yer alsa da fiyatlar genel olarak artmış durumda.