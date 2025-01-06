Tek Gıda İş Sendikası'na üye olduktan sonra işten çıkarılan ve altı aydan beri eylem yapan 146 Polonez işçisini temsil eden sendika temsilcisi ve işveren anlaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla saat 10.00’da başlayan görüşmede uzlaşı sağlandı.

Polonez işçileri Çatalca Adliyesi önünde “hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır” sloganları eşliğinde Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu şu açıklamayı yaptı.

Açıklamada, Çalışma Bakanlığının tarihte ilk defa işten atılma eylemlerine müdahil olduğu, Çalışma Bakanlığının olduğu masada işveren ve sendika arasında uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

Buna göre işçilerin tazminatları, ihbarları, kıdemleri ödenmesine ve sendikanın içerideki örgütlülüğüne dokunulmamasına karar verildi.

“Türkiye işçi sınıfı kazandı”

Türkiye işçi sınıfının kazandığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Tarihte ilk defa fazlasıyla tazminatlar kazandılar. Türkiye işçi sınıfı kazandı büyük bir kazanım. Polonez işçileri işçi sınıfına büyük kazanımlar hediye etti. Belgeselimizin adı 146 +1 idi. Bir dayanışmada olan herkesti. 146+1 kazandı.

“Bizim içerideki sendika özgürlüğümüz korunacak. İçerideki arkadaşlarımıza dokunulmayacak. Arkadaşlarımız aynı şekilde devam edecek. Parasal detayları önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Hesaplamalar yapılıyor. Bugün itibariyle adliye önündeki bu çadırı kaldıracağız. Yarında davullu zurnalı kutlama yapacağız.”

Ne olmuştu?

İstanbul Çatalca’daki Polonez gıda fabrikasında Tek Gıda-İş Sendikası’nda örgütlenen toplam 146 işçiden 13’ü 19 Temmuz’da işten çıkarılmış, ardından diğer 133 işçi de ertesi sabah işe geldiklerinde "kod 46" gerekçe gösterilerek işten çıkarıldıklarını öğrenmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise raporunda işçilerin sendikal baskı nedeniyle iş akdinin sonlandırıldığı ve toplu işten çıkarmanın Türkiye İş Kurumu'na bildirilmeden gerçekleştirildiği belirterek Polonez’e toplamı 2 milyon TL’yi aşan para ceza kesmiş daha sonra bakanlıkça işten çıkarılma gerekçesi “Kod 4” olarak değiştirilmişti.