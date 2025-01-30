Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana şeffaf, tarafsız ve eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı. Sönmez, kaçak yapılara göz yummadıkları için saldırıya uğradığını ve bazı sosyal medya hesapları üzerinden itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldüğünü belirtti. İtibar suikastına maruz kaldığını belirten Sönmez, hukuki süreci başlatacağını duyurdu.

Açıklamasında, özellikle kaçak yapıların ruhsatlandırılması konusunda yasa dışı talepleri geri çevirdikleri için hedef alındıklarını ifade eden Sönmez, bu süreçte asılsız iddialarla kendisine yönelik bir algı operasyonu yapıldığını söyledi.

Başkan Sönmez'den iddialara yanıt

Rüzgar Sönmez, daha önce Menderes Belediyesi önünde eski Belediye Başkanı Erkan Özkan’a yönelik yapılan rüşvet iddialarının savcılık tarafından takipsizlikle sonuçlandığını hatırlatarak, aynı yapıların şimdi de mevcut yönetimi hedef aldığını belirtti. Özellikle pansiyon ruhsatı almak isteyen ve talebi reddedilen Yakup Toprak isimli şahsın yönettiği sosyal medya hesapları üzerinden saldırılar düzenlendiğini vurgulayan Sönmez, bu kişinin daha önce de belediye binasında silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu ve hakkında hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı.

"Kimseye özel imtiyaz tanımıyoruz"

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, belediyenin tamamen yasalar çerçevesinde hareket ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Menderes Belediyesi, yasa dışı taleplerin karşılanacağı bir yer değildir. Kimseye özel imtiyaz tanımıyoruz, tanımayacağız. Şahsıma yönelik itibar suikastı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ve hukuk önünde hesaplaşacağımı buradan ilan ediyorum."

Başkan Sönmez, Menderes Belediyesi’nin halkın desteğiyle göreve gelen yeni yönetiminin, halkçı, demokratik ve hesap verebilir belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayarak, bu tür karalama kampanyalarına rağmen çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini söyledi.