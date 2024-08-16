Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına müdahale devam ederken, bir anda yön değiştiren rüzgar, gazeteciler ve gönüllüleri alevlerin arasında bıraktı. Neyse ki herkes son anda alevlerden kurtulmayı başardı.

Bozdoğan ilçesi Alhisar Mahallesi’nde saat 16.45 sularında çıkan orman yangını, hızla geniş bir alana yayıldı. Yangını ilk fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, karadan alevlere müdahale etmeye başladı.

Rüzgar alevlerin yayılmasını hızlandırdı

Yangının başlangıcından itibaren rüzgar, alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Kısa sürede büyük bir alana yayılan yangına, 3 helikopter ve 2 uçak havadan müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte yer ekipleri ve gece görüşlü bir helikopterle yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etti. Yangının Örmepınar Mahallesi'ne yaklaşması üzerine, bölgedeki 45 kişi tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü.

Gazeteciler ve gönüllüler zor anlar yaşadı

Yangını haberleştirmek için bölgede bulunan gazeteciler ve söndürme çalışmalarına destek veren gönüllüler, rüzgarın bir anda yön değiştirmesiyle zor anlar yaşadı. İki taraftan yükselen alevler arasında kalan ekipler, koşarak alevlerin arasından kurtulmayı başardı. Yaşanan bu tehlikeli anlar, yangının ne kadar kontrolsüz bir şekilde ilerlediğini bir kez daha gözler önüne serdi.