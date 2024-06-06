Karaburun Yerel Fok Komitesi Sözcüsü Çiğdem Akçura, Karaburun Yarımadası’nda 2019’da Karaburun-Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi kararı öncesinden başlayan RES, balık çiftlikleri, taş-mıcır ocakları yatırımları ile karşı karşıya olduğunu söyleyerek, yapılan eylemlerin ve açılan yurttaş davalarının süreci engelleyemediğini söyledi.

Akçura, tarım ve hayvancılık alanlarının daraltıldığını belirterek, “Karaburun Yarımadası’nın yüzde 89’unu kapsayacak şekilde 7 rüzgar enerji santrali (RES) proje sahası ve mevcutta 140 rüzgar türbini bulunuyor. Bu yatırımlar, bölgenin doğal ve çevresel değerlerinin yanında sosyal ve ekonomik yapısını da olumsuz etkiliyor. Bölgenin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Alandaki kadimden beri kullanılan ve tescilli meralar, rüzgar enerjisi santralleri için tahsis edilmesi sebebiyle daraltıldı. Ayrıca, bu alanların tahsisi ve etrafının çevrilmesi, hayvancılık ile uğraşan yöre halkının ortak kullanılan mera alanlarına ve su kaynaklarına erişimine engel oluyor. Karaburun’da mevcut ve öneri RES ve GES projeleri mera, tarım, zeytinlik ve orman alanların üzerinde yer alıyor” dedi.

Bölgede yeni RES ve GES projeleri başlatıldığına da dikkat çeken Akçura, “Henüz tamamlanan Karaburun Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) karasal ve denizel biyoçeşitlilik çalışması, koruma ilanı sonrası yapılması gereken özel çevre koruma bölgesine ilişkin yönetim planının olmaması ve iptal edilen 1/25.000 ölçekli Karaburun – Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Nazım İmar Planı yeni yatırımlara ilişkin verilecek kararların değerlendirilmesinde tedbirli olmayı gerektiriyor. Henüz alana ilişkin sürdürülebilirlik ilkeleri, hassas bölgeler ve etkileşim geçiş sahaları belirlenmedi. Bu sebeple koruma kararı verilen bölgedeki projeleri alana ilişkin bilimsel araştırmalar ve planlar yapılmadan değerlendirmek koruma vizyonuna ters düşüyor ancak, alandaki enerji yatırımlarının sosyal ve çevresel etkilerine ilişkin açılmış olan davalardaki bilirkişi incelemeleri ve farklı kurum ve kuruluşların raporlarına rağmen Karaburun Ildırı Körfezi ÖÇKB sonrasında yeni rüzgar enerji türbinleri inşa edildi, yeni güneş enerji santrali ve hibrit enerji yatırımlarının başvuru süreçleri başlatıldı. Karareis GES ve EMRES, Karaburun RES içerisinde Yardımcı Kaynak GES önerisi, Salman RES proje sahasının ‘Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi’ ne dönüştürülmesine ilişkin kararının onaylanması bunlara örnektir” diye konuştu.

Yaylaköy’de habitat parçalanması yaşanıyor

Yarımada da yatırım talanının boyutlarının görünenden büyük olduğunu açıklayan Akçura, “ÖÇKB ilan edilen ve yönetim planları yapılmamış, hem de kesin korunacak alan olarak tescil edilmiş Karaburun Yaylaköy’de RES ve GES projeleri, hız kesmeden ve onay alarak devam ediyor. 2019 yılında birden afet alanı ilan edilen Yaylaköy’de bugün, vatandaşın zeytin dikim alanındaki 5 bin zeytin ağacı hukuksuzca GES alanı için kesiliyor. Vatandaşın açtığı davada, GES projesinin ÇED raporu iptal edilirken ilgili bakanlık yatırımcı için yeni bir ÇED süreci başlatıyor. Davaya konu olan Bilirkişi inceleme raporunda; “GES projesi RES sahası içinde yapılacağı için GES+RES birlikte kümülatif etkisinin ekosistemin tamamen bozulmasına neden olacaktır, Yaylaköy’de habitat kaybı ve parçalanması yaşanmaktadır” diyor. Yarımadada 1000’den fazla kaçak inşaatın olduğu kayıtlarda geçiyor. Mordoğan Ayıbalığı Koyu’nda yapılan kaçak iskele basında çokça yer aldı. İskele, kıyı kanununa aykırı ve Akdeniz Fokunun Ege Denizinde en önemli üreme mağarasının yanı başında. Bir türlü yıkılamadı! Yarımadanın tek sulak alanı İris Gölü de yakınına yapılan GES yatırımları ile risk altında. İris Gölü, koruma kararı ve tescil bekliyor” ifadelerine yer verdi.

Yenilenebilir enerji yatırımları yaşam alanlarını çölleştiriyor

Yarımada da bırakın sürdürülebilir bir kalkınma, sürdürülebilir bir yaşam yok diyerek durumu özetleyen Akçura, “Krizlerle boğuştuğumuz ve en yıkıcı etkilerini deneyimlediğimiz bugünlerde korumanın gerçek anlamının ne demek olduğunu, doğayla kurduğumuz ilişkiyi yeniden düşünmemiz gerekli. Koruma iddiası ile yeni alanlar tanımlıyoruz. Yaşam hakkının korunması sözünü veriyoruz. Ancak bu alanları yine “sürdürülebilir” kalkınma söylemine sığınarak limitsiz olarak kullanabileceğimizi varsayıyoruz. Bunun bir örneği de Karaburun Yarımadası. Yarımada da bırakın sürdürülebilir bir kalkınma, sürdürülebilir bir yaşam yok. Yarımada’nın değerli sakinleri kuşlar önce rüzgar enerji santralleri ile rahatsız edildi, yetmedi halkı ve keçileri yerinden edildi. Şimdi de habitatı, merası, zeytin ağaçları köylerin etrafını devasa aynalar gibi çevreleyen güneş enerji santralleri ile tehdit altında. Hemde Karaburun -Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanından, habitatının, biyoçeşitliliğinin, bitki örtüsünün önemi tescillendikten sonra! Bize yenilenebilir enerji ve yeşil ekonomi ile vaat edilen kurtuluşun bu bölgede bir yok oluş anlamına geldiğini hem yapılan çalışmalar hem de yöre halkının giderek zorlaşan var olma çabasından biliyoruz. Bu durum kentlerde tarımsal üretimin sıkıntıya girmesi ile gıdaya erişememek gibi dolaylı sorunlar olarak karşımıza çıkarken, ekosistemin dengesinin bozulması ile meydana gelebilecek ön göremediğimiz karmaşık sorunlardan henüz habersiziz. Sürdürülebilir kalkınmayı sınırsız bir kullanım olarak algıladığımız, koruma bölgelerini bile bu yatırımların yer alabileceği birikim alanları olarak tanımladığımız sürece ne çevre ne de onun parçası olan bizim varlığımızı devam ettirmemiz mümkün değil. Karaburun -Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi doğayla yeniden nasıl ilişki kurabileceğimiz konusunda bize yol gösterebilecekken yenilenebilir enerji yatırımları ile donatılan bir çöl haline getiriliyor” dedi.

Ekosistem yıkımı hızlanıyor

Akçura, son olarak sınai ve evsel atıkların boşaltıldığı akarsularla sulanan tarım alanlarının zehir ürettiğinin de altını çizerek “Karaburun’da yaşam alanlarımıza yapılan saldırıların benzerleri ülkemizin tüm bölgelerinde fütursuzca devam ediyor. Dereler borulara hapsediliyor, sınai ve evsel atıkların boşaltıldığı akarsularla sulanan tarım alanları zehir üretiyor, ranta açılan yaylalarda yüzlerce yıllık bir kültür yok ediliyor, kömürlü termik santraller soluduğumuz havayı ve yediğimiz ürünleri zehirliyor, nükleer santral projeleri insan ve doğa yaşamını tehdit ediyor, Karaburun’da, Çeşme’de, Urla’da, Dereköy’de, Marmariç’te, Ayvacık’ta, Kaz Dağları’nda, Bodrum’da vb. yenilenebilir enerji ambalajıyla tarım ve turizm alanlarına, mera ve otlaklara, yerleşim yerlerinin yakınlarına, ormanlara kurulan ve kurulması planlanan binlerce RES, GES, Jeotermal Enerji Santralleri (JES), Hidro Elektrik Santralleri (HES), tüm canlıların yaşam alanlarını yok ediyor. Balık çiftlikleri denizleri, denizlerin oksijen kaynağı deniz çayırlarını, denizlerdeki zengin biyoçeşitliliği, kıyıları kirletiyor. Bu toptan yok oluş süreci, ekosistem yıkımının önünü açan yeni yasalar ve yönetmelik değişiklikleriyle hızlanıyor. Tercihimizi, bugünümüzü ve bizden sonraki kuşakların geleceğini çalmaya çalışanlara karşı, insanca bir yaşam için sesimizi yükseltmek için kullanmalı ve rüzgarı yaşamdan yana estirmeliyiz” açıklamasında bulundu.