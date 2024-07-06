Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği 5. Aromaterapi Festivali, dün ilk günüyle BAÇEM'de ziyaretçilerini ağırladı. Festival kapsamında aromatik bitki yetiştiricileri stantlarını açarken, en çok ilgiyi S10AR Arama Kurtarma Derneği çekti. Burhaniye ilçesinde afet ve doğal afet temalı ilk arama kurtarma derneği olan S10AR, derneğin tanıtımını yaparak toplumu afetlere karşı bilinçlendirdi.

Kampanya büyük ilgi gördü

S10AR Arama Kurtarma Derneği, BAÇEM'deki stantlarında Balıkesir ilini ve özellikle Burhaniye ilçesini afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek için önemli adımlar attı. Festivalin ilk gününde, dernek tarafından düzenlenen imza kampanyası büyük ilgi gördü ve 200 imza toplandı. Bu kampanya, Burhaniye ilçesinde geniş kapsamlı afetler çalıştayının düzenlenmesi için atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

"Hedefimiz afetlere karşı farkındalık yaratmak"

Dernek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "BAÇEM'in düzenlediği 5. Aromaterapi Festivali'nde S10AR Arama Kurtarma Derneği olarak stantımızı açtık. İlk gün 200 imza topladığımız imza kampanyamızla Burhaniye ilçemizde afetlere karşı farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Derneğimize destek vermek isteyen herkesi stantımıza bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.