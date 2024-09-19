Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Beytullah Karataş ve İl Başkan Yardımcıları, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal ve gazilere anlamlı bir ziyarette bulunarak, gazilerin sorunlarını ve taleplerini yerinde dinledi.

Şehitlik ve gaziliğin önemi vurgulandı

Ziyaret sırasında gazilerin Türk milletinin kahramanlık sembolleri olduğunun altını çizen İl Başkanı Beytullah Karataş, şehitlik ve gaziliğin milletimiz için manevi açıdan en yüksek değerler olduğunu vurguladı. Karataş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Şehitlik ve gazilik, aziz milletimiz için tarih boyunca en yüce mertebe olarak görülmüştür. Bu kavramlar, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin geleceği, bayrağımız ve inancımız uğruna verilen mücadelenin nişanıdır. Millet olarak, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde varız. Tarihimizin her zaferinde, gazilerimizin gösterdiği büyük fedakârlık ve cesaret yatmaktadır.”

Karataş, bu iki kavramın sadece bireysel kahramanlıkların değil, aynı zamanda milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu da belirtti.

“Gazilerimizin sorunlarının çözümü için çalışıyoruz”

Karataş, gazilerin yaşadığı sorunların farkında olduklarını ifade ederek, bu konuda Saadet Partisi’nin duyarlılığını dile getirdi. Şehit ve gazilerle ilgili yapılan hukuki düzenlemelerdeki eksikliklerin giderilmesi, mali hakların artırılması, sağlık ve eğitim desteğinin genişletilmesi gibi dört ana başlıkta çözüm önerileri sunduklarını vurgulayan Karataş, şu açıklamayı yaptı: “Saadet Partisi olarak, TBMM çatısı altında gazilerimizin ve şehit ailelerimizin haklarını savunmak için mücadele ediyoruz. Hukuki düzenlemelerden mali yardımlara, sağlık ve eğitim desteklerine kadar birçok konuda eksikliklerin farkındayız ve çözüm yolları öneriyoruz. Gazilerimiz, şehitlerimizin aileleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğümüz çalışmalarla onların mağduriyetlerini gidermek için çalışıyoruz.”

Gazilerden teşekkür mesajı

Ziyaret sırasında memnuniyetini dile getiren Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal, Saadet Partisi İl Başkanı Karataş’a teşekkür ederek, gazilere verdiği değerden dolayı duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Hürkal, "Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için minnettarız. Gazilerimize olan ilginiz ve sorunlarımızı çözme gayretiniz bizler için çok kıymetli” dedi.

Karataş’tan birlik ve beraberlik mesajı

Başkan Karataş, ziyaret sonunda, gazilere minnettar olduklarını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine değindi. Karataş, "Gazilerimiz ve şehitlerimiz, milletimizin onurudur. Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahramanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesileyle 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyor, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.