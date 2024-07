Saadet Partisi Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler iktidarın enflasyon politikasına eleştiri getirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler22 yıldan bu yana ülkeyi yöneten AK Parti iktidarının yanlış politikaları Saadet Partisi olarak her alanda her platformda gerek ekonomi gerekse dünya siyasetine her zaman gündeme getirdiğini belirterek yazılı bir açıklama yayınladı.

Köseler’in açıklaması şöyle;

“Sistemin çarpık ve düzensizliği veya gidişatını hep dar gelirlilere, işçi, emekli ve esnafa uygulaması paramızın değeri her geçen gün eritiyor. Mesela 200 TL’nin değeri çok düştü. Bundan 15 yıl önce 200 TL tedavüle girdi. Bakın neler değişti 200 TL 130.8 dolardı. Şimdi 200 TL 6.2 dolar. 200 TL o zaman 500 ekmek ediyordu, bugün ise 20 ekmek, 25 kilogram çay alınıyordu bugün 1.3 kilo çay alabiliyoruz. O zaman 200 TL’ye et alınabiliyordu bugün ise 400 gram et alabiliyoruz.

200 TL’nin son hali bu, ilk günkü gibi değil. Bunlar yanlış ve hatalı ekonomi programlarının sonucunda meydana gelmiş, 22 yıllık süreçte gelir dağılımında uçurum derinleşti.

Adını bilmediğimiz bir sürü vergi ödüyoruz. Maliye Sayın Mehmet Şimşek, asgari ücreti yüksek buluyormuş, el insaf sayın bakan açlık sınırı 19 bin TL’ olmuş. Bir asgari ücretlinin aldığı 17.002 TL’yi fazla bulmak gerçekten çok acı, bunun yanında emekli içinde aynı şey. Hükümet zam işini eşer mobil sisteme bnağladı. Günlük olarak endeksli artış gerçekleşiyor ve fiyatlardaki artışlar hergün gün güncelleniyor.

Zam zam zam, madem öyleyse emekliye de ücretliye de aynı zammı uygulayın. Maaşlar reel olarak kayıplara uğruyor ve bundan nemalanan rantiyeci kısmı oluyor.”