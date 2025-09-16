Bozdoğan Saadet Partisi’nden Bozdoğan–Nazilli Yolu İçin Önemli Çağrı



Saadet Partisi Bozdoğan İlçe Başkanı Talha Kahyaoğulları, Bozdoğan–Nazilli karayolunun tehlikelerine dikkat çekerek basın açıklaması yaptı. Yolun her an ölümlü kazalara davetiye çıkardığını belirten Kahyaoğulları, konuyu TBMM gündemine taşıdıklarını ifade etti.



Kahyaoğulları, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Pazartesi günü kamuoyuyla paylaştığımız üzere, Bozdoğan–Nazilli yolu konusunu Meclis gündemine taşıyacağımızı açıklamıştık. Ankara Milletvekilimiz Sayın Mesut Doğan, vatandaşlarımızın uzun süredir yaşadığı trafik güvenliği sorunlarını ve çözüm taleplerini içeren soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunmuştur.



Can güvenliği ve bölgemizin ekonomik geleceği için büyük önem taşıyan bu sürecin takipçisi olacağız.”