Saadet Partisi, yeni genel başkanını belirlemek için 30 Haziran'da kongreye gidecek. Parti içinde yapılan temayül yoklamaları sonucunda öne çıkan beş isim, yeni liderlik için yarışacak.

Beş Aday Yarışıyor

Temel Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlık görevini bırakacağı Saadet Partisi'nde, yeni genel başkan adayı için belirlenen beş isim şu şekilde:

Birol Aydın : Saadet Partisi Parti Sözcüsü ve İstanbul milletvekili

: Saadet Partisi Parti Sözcüsü ve İstanbul milletvekili Fatih Aydın : Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı

: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan : Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili

: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili Mesut Doğan : Saadet Partisi Genel Sekreteri ve Ankara milletvekili

: Saadet Partisi Genel Sekreteri ve Ankara milletvekili Ömer Abdullah Ayhan: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Bu beş isim, parti içindeki temayül yoklamaları sonucu öne çıkmış ve yeni genel başkanlık için aday olarak gösterilmiştir.

Cafer Güneş: "Teşkilatın Adayı Çıkacak"

Saadet Partisi Siyasi İşler Başkanı Cafer Güneş, sürecin nasıl işlediğine dair Cumhuriyet'e konuştu. Güneş, "Çıkacak karara herkesin razı olması lazım çünkü buradan çıkacak aday teşkilatın adayı. Hepsi bildiğimiz, güvendiğimiz ve sevdiğimiz insanlar. Adaylarımızdan biri, bir diğerini incitmeden süreci götürüyor. Yeni genel başkanın seçilmesiyle birlikte hareketliliğimiz de artacaktır" dedi.

Güneş, ayrıca ismi öne çıkan adaylar dışında herhangi bir başka ismin adaylığının şu anda söz konusu olmadığını belirtti. Aday olacak kişinin delegenin yüzde 15'inin desteğini alması gerektiğini de ekledi.

Kongreye Giderken

Saadet Partisi, 30 Haziran'da yapılacak kongreye tek genel başkan adayıyla gitmeyi hedefliyor. Bu süreçte, parti içi demokrasinin işleyişi ve adayların birbirlerine olan saygısı, parti tabanında olumlu karşılanıyor. Yeni genel başkanın belirlenmesiyle birlikte, partinin siyasi faaliyetlerinde ve hareketliliğinde artış bekleniyor.

Genel Başkanlık İçin Rekabet

Öne çıkan adaylar, partinin geleceği için çeşitli vizyon ve stratejiler sunarak destek toplamaya çalışıyorlar. Birol Aydın, Fatih Aydın, Mahmut Arıkan, Mesut Doğan ve Ömer Abdullah Ayhan'ın partiye katkıları ve liderlik yetenekleri değerlendirilerek, teşkilatın desteğini almak için çalışıyorlar.