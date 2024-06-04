Toplantıya, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Milletvekilleri, Genel İdare Kurulu Üyeleri, İl Başkanları, İl Müfettişleri ve Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları Yönetimleri katıldı. Geniş kapsamlı bu toplantıda, teşkilatın görüşleri alındı ve yeni genel başkan adayları belirlendi.

Temel Karamollaoğlu'nun Açıklamaları

Toplantıda konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, online sistem üzerinden teşkilatlardan alınan isimlerin değerlendirildiğini belirtti. Karamollaoğlu, öne çıkan beş isim arasından yalnızca birinin ortak genel başkan adayı olarak gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Bu süreçte parti içi demokrasinin önemine dikkat çeken Karamollaoğlu, tüm teşkilat üyelerinin fikirlerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Öne Çıkan 5 İsim

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, öne çıkan beş isim şu şekilde belirlendi:

Birol Aydın: Saadet Partisi Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili. Fatih Aydın: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Mahmut Arıkan: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili. Mesut Doğan: Saadet Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili. Ömer Abdullah Ayhan: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı.

Ortak Aday Belirleme Süreci

Saadet Partisi, geniş bir istişare süreci sonunda bu beş isim arasından tek bir ortak aday belirlemeyi hedefliyor. Bu süreçte, partinin tüm kademelerinden gelen görüşler dikkate alınacak ve en uygun aday seçilecek. Genel İdare Kurulu ve İl Başkanları Toplantısı'nın sonuçları, Saadet Partisi'nin gelecekteki liderlik yapısını belirlemek açısından büyük önem taşıyor.