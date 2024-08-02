Saadet Partisi’nden Dazkırı Belediye Başkanı Çiçek’e Tebrik Ziyareti

Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Beytullah Karataş, Dazkırı İlçe Başkanı Veysel Korkmaz ve İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Uğurlu, Sefa Şenel ve İbrahim Aktürk, ilçe ziyaretleri kapsamında Dazkırı’yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Ak Partili Belediye Başkanı Fatih Çiçek’e tebrik ederek görevinde başarılar dilediler.

Saha çalışmalarımız devam ediyor

İl Başkanı Karataş, ziyarette yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Dazkırı ilçemizde hemşehrilerimizle ve esnaflarımızla buluştuk. 31 Mart seçimlerinde Dazkırı Belediye Başkanı olarak seçilen Fatih Çiçek’i de ziyaret ettik. Seçim öncesi ilçelerimizle ilgili sorunların ve çözüm yollarının tespitini yaptık. Bu sorunların takip edilmesi ve hemşehrilerimizin daha iyi şartlarda yaşaması için ilçe teşkilatlarımızla birlikte çalışıyoruz. Seçimden sonra da sahada vatandaşımızla birlikteyiz ve parti ayrımı gözetmeksizin Afyon’umuz için dertleniyoruz. Fatih Bey’e nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum ve Dazkırı’da yapacağı hayırlı hizmetlerde başarılar diliyorum. Saadet Partisi olarak hemşehrilerimizin faydasına olacak tüm çalışmalarda destek olacağımızı ifade ediyorum.”

“Ziyaretten memnuniyet duydum”

Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Saadet Partisi İl Başkanı Beytullah Karataş ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum. Ziyaretleri ve iyi dilekleri için kendilerine teşekkür ederim. Çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.