Fenerbahçe'deki seçimde Ali Koç, sonuçlara itiraz etmeyerek Sadettin Saran’ın başkanlık görevini resmen devralmasına olanak sağladı.

Sadettin Saran resmen Fenerbahçe başkanı

Fenerbahçe Kulübü’nde yapılan başkanlık seçiminde Sadettin Saran, Ali Koç’a karşı zafer elde ederek kulübün yeni başkanı oldu. Ali Koç ve yönetim kurulu, seçim sonuçlarına itiraz etmek için belirlenen son tarih olan 17.00’ye kadar herhangi bir başvuru yapmadı, bu da Sadettin Saran’ın başkanlık görevini devralmasına olanak sağladı.

Fenerbahçe başkanlık seçiminde Ali Koç, 12.068 oy alırken, Sadettin Saran 12.325 oyla zafer kazanarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Ali Koç itiraz etmedi

Sadettin Saran’a kaybeden Ali Koç, seçim sonuçlarına itiraz etmek için belirlenen sürede herhangi bir başvuruda bulunmayarak kulübün yeni başkanını onayladı. Bu durum, Sadettin Saran’ın Fenerbahçe’nin resmi başkanı olmasını sağladı.