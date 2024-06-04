Ahmet Hamdi Tanpınar'ın klasikleşmiş eseri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", tiyatro sahnesine uyarlanarak Türkiye'nin dört bir yanındaki seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Serdar Biliş'in yönetmenliğini üstlendiği ve Saatler Kolektif'in yapımını gerçekleştirdiği oyunun biletleri, Türkiye'nin önde gelen teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinal'da satışa sunuldu.

Serkan Keskin'in birbirinden farklı karakterlere büründüğü etkileyici oyunculuğuyla sinema ve tiyatro unsurlarını iç içe geçiren çağdaş bir uyarlamaya dönüşen "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" oyunu, temmuz ve ağustos aylarında Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Gaziantep ve İzmir gibi şehirlerde sahnelenecek.

Bu turne, Tanpınar'ın eserinin hem modern bir yorumunu sunacak hem de seyircilere farklı bir tiyatro deneyimi yaşatacak. Oyununun başarılı bir şekilde sahnelenmesiyle birlikte, seyirciler Tanpınar'ın derin anlatımı ve karakterlerinin evrenine bir kez daha dahil olacaklar.