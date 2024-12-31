Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Manisa namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 1 Ocak 2024 Çarşamba günü Manisa’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Manisa’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 1 Ocak Çarşamba Manisa namaz vakitleri.

1 Ocak Çarşamba Manisa namaz vakitleri

Manisa sabah namazı vakti

Manisa’da sabah namazı imsak: 06.53

Manisa öğle namazı vakti

Manisa öğle namazı: 13.19

Manisa ikindi namazı vakti

Manisa ikindi namazı vakti: 15.46

Manisa akşam namazı vakti

Manisa akşam namazı: 18.06

Manisa yatsı namazı vakti

Manisa yatsı namazı vakti: 19.29

Manisa için haftalık namaz vakitleri

Manisa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.