Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre İzmir namaz vakitleri. 1 Şubat 2025 Cumartesi günü İzmir’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. İzmir’de sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 1 Şubat Cumartesi İzmir namaz vakitleri.
1 Şubat 2025 Cumartesi İzmir namaz vakitleri
İzmir sabah namazı vakti
İzmir’de sabah namazı imsak: 06.46
İzmir öğle namazı vakti
İzmir’de öğle namazı: 13.30
İzmir ikindi namazı vakti
İzmir ikindi namazı vakti: 16.16
İzmir akşam namazı vakti
İzmir’de akşam namazı: 18.40
İzmir yatsı namazı vakti
İzmir yatsı namazı vakti: 19.59
İzmir için haftalık namaz vakitleri
İzmir için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ