Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Manisa namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 1 Şubat 2025 Cumartesi günü Manisa’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Manisa’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 1 Şubat Cumartesi Manisa namaz vakitleri.
1 Şubat Cumartesi Manisa namaz vakitleri
Manisa sabah namazı vakti
Manisa’da sabah namazı imsak: 06.45
Manisa öğle namazı vakti
Manisa öğle namazı: 13.29
Manisa ikindi namazı vakti
Manisa ikindi namazı vakti: 16.14
Manisa akşam ezanı vakti
Manisa akşam namazı: 18.39
Manisa yatsı namazı vakti
Manisa yatsı namazı vakti: 19.57
Manisa için haftalık namaz vakitleri
Manisa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinden alınan yukarıdaki görselde yer almaktadır.