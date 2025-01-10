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İzmir için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre İzmir namaz vakitleri. 11 Ocak 2025 Cumartesi günü İzmir’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. İzmir’de sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 11 Ocak Cumartesi İzmir namaz vakitleri.

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