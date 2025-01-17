Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre İzmir namaz vakitleri. 18 Ocak 2025 Cumartesi günü İzmir’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. İzmir’de sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 18 Ocak Cumartesi İzmir namaz vakitleri.

18 Ocak 2025 Cumartesi İzmir namaz vakitleri

İzmir sabah namazı vakti

İzmir’de sabah namazı imsak: 06.53

İzmir öğle namazı vakti

İzmir’de öğle namazı: 13.27

İzmir ikindi namazı vakti

İzmir ikindi namazı vakti: 16.02

İzmir akşam namazı vakti

İzmir’de akşam namazı: 18.24

İzmir yatsı namazı vakti

İzmir yatsı namazı vakti: 19.45

İzmir için haftalık namaz vakitleri

İzmir için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.