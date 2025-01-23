Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde bulunan verilere göre, miladi takvim esas alınarak Bursa’daki namaz saatleri belirlenmiştir. 24 Ocak 2025 Cuma günü, ibadetlerini düzenli yapmak isteyenler için Bursa’daki sabah, akşam, öğle, ikindi ve yatsı namazlarının saatleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Bu namaz saatleri, Bursa’daki camilerde yapılacak cemaatle ibadetler ve bireysel namazlar için belirlenmiştir. Bursa’daki namaz saatleri hakkındaki bilgileri sizler için derledik. İşte 24 Ocak Cuma Bursa namaz vakitleri.
24 Ocak Cuma Bursa namaz vakitleri
Bursa sabah namazı vakti
Bursa sabah namazı imsak: 06.45
Bursa öğle namazı vakti
Bursa öğle namazı: 13.21
Bursa ikindi namazı vakti
Bursa ikindi namazı vakti: 15.56
Bursa akşam namazı vakti
Bursa akşam namazı: 18.19
Bursa yatsı namazı vakti
Bursa yatsı namazı vakti: 19.41
Bursa için haftalık namaz vakitleri
Bursa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.