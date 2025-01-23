Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Manisa namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 24 Ocak 2025 Cuma günü Manisa’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Manisa’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 24 Ocak Cuma Manisa namaz vakitleri.

24 Ocak Cuma Manisa namaz vakitleri

Manisa sabah namazı vakti

Manisa’da sabah namazı imsak: 06.50

Manisa öğle namazı vakti

Manisa öğle namazı: 13.27

Manisa ikindi namazı vakti

Manisa ikindi namazı vakti: 16.06

Manisa akşam namazı vakti

Manisa akşam namazı: 18.29

Manisa yatsı namazı vakti

Manisa yatsı namazı vakti: 19.49

Manisa için haftalık namaz vakitleri

Manisa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.