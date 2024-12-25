Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Aydın namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 25 Aralık 2024 Çarşamba günü Aydın’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Aydın’da sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 25 Aralık Çarşamba Aydın namaz vakitleri.

25 Aralık Çarşamba Aydın namaz vakitleri

Aydın sabah namazı vakti

Aydın’da sabah namazı imsak: 06.48

Aydın akşam namazı vakti

Aydın akşam namazı: 18.02

Uşak öğle namazı vakti

Aydın öğle namazı: 13.14

Aydın ikindi namazı vakti

Aydın ikindi namazı vakti: 15.41

Aydın yatsı namazı vakti

Aydın yatsı namazı vakti: 19.24

Aydın için haftalık namaz vakitleri

Aydın için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak aşağıdaki görselde yer almaktadır.