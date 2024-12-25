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İzmir için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak aşağıdaki görselde yer almaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre İzmir namaz vakitleri. 25 Aralık 2024 Çarşamba günü İzmir’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. İzmir’de sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 25 Aralık Çarşamba İzmir namaz vakitleri.

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