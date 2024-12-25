Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre İzmir namaz vakitleri. 25 Aralık 2024 Çarşamba günü İzmir’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. İzmir’de sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 25 Aralık Çarşamba İzmir namaz vakitleri.
25 Aralık 2024 Çarşamba İzmir namaz vakitleri
İzmir sabah namazı vakti
İzmir’de sabah namazı imsak: 06.52
İzmir akşam namazı vakti
İzmir’de akşam namazı: 18.03
İzmir öğle namazı vakti
İzmir’de öğle namazı: 13.17
İzmir ikindi namazı vakti
İzmir ikindi namazı vakti: 15.43
İzmir yatsı namazı vakti
İzmir yatsı namazı vakti: 19.26
İzmir için haftalık namaz vakitleri
İzmir için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak aşağıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ