Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Muğla namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 25 Aralık 2024 Çarşamba günü Muğla’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Muğla’da sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 25 Aralık Çarşamba Muğla namaz vakitleri.

25 Aralık Çarşamba Muğla namaz vakitleri

Muğla sabah namazı vakti

Muğla’da sabah namazı imsak: 06.45

Muğla akşam namazı vakti

Muğla akşam namazı: 18.02

Muğla öğle namazı vakti

Muğla öğle namazı: 13.12

Muğla ikindi namazı vakti

Muğla ikindi namazı vakti: 15.41

Muğla yatsı namazı vakti

Muğla yatsı namazı vakti: 19.23

Muğla için haftalık namaz vakitleri

Muğla için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak aşağıdaki görselde yer almaktadır.