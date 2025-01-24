Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Manisa namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 25 Ocak 2025 Cumartesi günü Manisa’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Manisa’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 25 Ocak Cumartesi Manisa namaz vakitleri.
25 Ocak Cumartesi Manisa namaz vakitleri
Manisa sabah namazı vakti
Manisa’da sabah namazı imsak: 06.49
Manisa öğle namazı vakti
Manisa öğle namazı: 13.28
Manisa ikindi namazı vakti
Manisa ikindi namazı vakti: 16.07
Manisa akşam namazı vakti
Manisa akşam namazı: 18.31
Manisa yatsı namazı vakti
Manisa yatsı namazı vakti: 19.50
Manisa için haftalık namaz vakitleri
Manisa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ